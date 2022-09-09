Восстановление Украины: Киев, Всемирный банк и Еврокомиссия назвали нужную суму

Представители правительства Украины, Европейской комиссии и Всемирного банка вместе с партнерами обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины. Они назвали сумму, которая нужна для этого.

В совместном заявлении эксперты заявили, что для восстановления и реконструкции Украины необходимо 349 миллиардов долларов. Речь идет о социальном, производственном и инфраструктурном секторах. Однако эта сумма может возрасти в ближайшие месяцы, ведь полномасштабная война России против Украины продолжается.

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Восстановление Украины после войны

Быстрая оценка убытков и потребностей (RDNA) представляет первую комплексную оценку последствий войны в двадцати разных областях после начала полномасштабного российского вторжения. Кроме того, в рамках этого проекта определили финансовые потребности в контексте устойчивого, инклюзивного и устойчивого обновления и реконструкции украинского государства.

В НБУ отчитались о первой операции по переводу наличного доллара в безналичный. Предложение центробанкадолларов. Кроме того, в банке преодолевали, что дефицит валюты в некоторых банках – это временное явление.

Это также способствует формированию специальной дорожной карты для планирования требуемых процессов. В частности, в проекте RDNA учли последствия войны с 24 февраля по 1 июня текущего года. Выделяют следующие моменты:

физический ущерб от войны уже оценивают более чем в 97 миллиардов долларов ;

; больше всего пострадали жилищный, транспортный, промышленный секторы и торговля;

разрушение было сосредоточено в Черниговской, Донецкой, Луганской, Харьковской, Киевской и Запорожской областях.

Важно учитывать, что эта оценка предварительная, поэтому и уровень повреждений, и потребностей следует рассматривать как минимум. Общая сумма в 349 миллиардов долларов, которую назвали, в 1,5 раза превышает ВВП Украины по состоянию на 2021 год.

Другие потребности и международная поддержка

Также добавляют, что в течение следующих 36 месяцев (3 лет) для удовлетворения неотложных потребностей государства Украина потребуется 105 миллиардов долларов. Эти средства необходимы для восстановления образования, здравоохранения, здоровья, инфраструктуры. Также речь идет о следующих моментах:

подготовку к предстоящей зиме через возобновление отопления и энергоснабжения домов,

поддержку сельского хозяйства,

ремонт жизненно важных транспортных путей

Еще одна достаточно значительная статья расходов – это безопасное обращение с обломками и взрывчатыми веществами. Сюда также относятся наземные мины. Украинский Кабмин также изучает конкретные потребности в разных регионах страны в преддверии начала зимы.

С учетом приоритетов формируют индивидуальные планы восстановления и реконструкции, которые будут использоваться в каждой области. В то же время, Всемирный банк и Европейская комиссия подтвердили свою готовность поддерживать Правительство Украины на постоянной основе.