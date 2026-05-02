Чтобы не было вопросов от налоговой: кто должен декларировать криптовалюту в Украине

В 2026 году криптовалюта в Украине уже вышла из "серой зоны", однако так и не стала полноценно урегулированным активом с четкими налоговыми правилами. Поэтому сложилась типичная для переходного периода ситуация: государство признало рынок, но ответственность за трактовку операций фактически оставило самим налогоплательщикам.

Когда нужно декларировать криптовалюту?

Формально правовую основу закладывает Закон Украины "О виртуальных активах", но фактически он не работает, потому что привязан к изменениям Налогового кодекса. Детали в эксклюзивно для 24 Канала объяснил эксперт Андрей Шабельников.

В 2026 году правило простое – налог платят именно с дохода. Поэтому если человек просто купил криптовалюту и хранит ее на кошельке, такой обязанности не возникает.

Однако как только происходит экономическая выгода (продажа за фиатные средства, вывод на банковский счет или получения прибыли от трейдинга), она подлежит декларированию.

Аналогичный подход применяют и к майнингу, стейкингу или другим формам вознаграждений. Формально доход возникает в момент, когда этот актив конвертируется в деньги или другой ликвидный инструмент.

Важно! Ставки налогообложения в Украине остаются базовыми: 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Интересно, что именно финансовый мониторинг банков часто становится отправной точкой для "налоговых вопросов". Привлечь внимание могут регулярные поступления с криптобирж, P2P-операции или крупные суммы без понятного экономического смысла.

Андрей Шабельников Председатель Комитета Национальной ассоциации адвокатов по вопросам инвестиционной деятельности и приватизации Вопрос декларирования криптовалюты в Украине в 2026 году имеет два совершенно разных юридических измерения: антикоррупционное (для должностных лиц) и налоговое (для всех остальных граждан).

Что должны знать обычные граждане?

Декларировать криптовалюту должен любой гражданин, что в 2025 году получил доход от операций с ней: продал за фиатные деньги (гривны, доллары, евро), вывел средства на банковскую карточку или обменял на товары или услуги. Эта обязанность возложена на само лицо, поскольку криптобиржи в Украине не являются налоговыми агентами.

Подать декларацию необходимо до 1 мая 2026 года, а уплатить начисленные налоги – до 1 августа 2026 года.

Какие правила для государственных служащих?

Речь идет о местных депутатах, судьях, прокурорах, полицейских, руководителях госпредприятий, госслужащих (работников министерств, ведомств, ОВА), а также военных должностных лиц и тому подобное.

Они обязаны декларировать криптовалюту как имущество – независимо от того, получали ли от нее доход. Данные указывают в разделе "Нематериальные активы" с их названием (например, Bitcoin, Ethereum).

Какую криптовалюту декларировали чиновники?