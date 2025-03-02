Банк перечислил клиенту более 80 триллионов долларов

Банк Citigroup, который входит в большую четверку кредиторов в США, ошибочно зачислил на счет клиента 81 триллион долларов. Ошибка произошла из-за плохо спроектированного интерфейса резервной системы. Кроме того, важную роль сыграл человеческий фактор, пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

Стоит внимания Где больше всего нефти в Европе: это одна из самых успешных стран мира

Клиент, которому перечислили 81 триллион долларов находится в Бразилии. Ему должны были перечислить всего 280 долларов, однако система не пропустила платеж из-за потенциального нарушения санкций. В связи с тем, что сумму пришлось вводить вручную с использованием резервной системы, где поле для ввода суммы по умолчанию содержало 15 нулей.

Работник должен был удалить эти нули перед указанием правильной суммы для транзакции, но этого не было сделано. В банке заметили ошибку через 90 минут. После этого кредитор отменил платеж. Банк не понес никаких финансовых потерь, но сообщил об инциденте американским регуляторам:

Федеральной резервной системе США;

Управлению финансового контролера.

Интересно, что это не первый случай, когда Citigroup ошибочно перечислял средства на счета. Только за 2024 год банк сделал 10 подобных ошибок. Эти инциденты оценили в сумму от 1 миллиарда долларов.