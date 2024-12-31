Доллар, энергетика и ИИ: в какие активы будет выгодно вкладывать деньги в 2025 году

На мировых финансовых рынках уже формируют тренды, которые могут определить динамику активов в 2025 году. На сегодня можно выделить секторы и активы с привлекательными перспективами. Эксперты эксклюзивно для 24 Канала рассказали, чего в новом году ожидать от иностранных валют, золота и фондового рынка.

Главные глобальные инвестиционные тренды в 2025 году

Конфликты и геополитика

В последние годы в мире стало значительно опаснее. Неопровержимым доказательством этого является полномасштабная война России против Украины, которая началась в феврале 2022 года и конфликт на Ближнем Востоке, вспыхнувший осенью годом позже.

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Внимание мира также приковано к Тайваню, который Китай себе хочет "вернуть". Более того, эксперты из Institute for Economics & Peace заявили, что на сегодня в мире продолжается 56 вооруженных конфликтов. Это пиковый уровень после завершения Второй мировой войны.

К тому же многочисленные отчеты свидетельствуют о серьезном росте количества кибератак. Это тенденция, которая только набирает обороты из года в год.

С одной стороны геополитические вызовы создают значительный уровень напряжения, а с другой – формируют новые возможности. В частности, для инвесторов, которые могут использовать текущую ситуацию в мире в свою пользу. Выделяют следующие отрасли:

производство оружия;

кибербезопасность.

Кроме того, в турбулентные времена на первый план выходят так называемые активы-гавани, благодаря которым инвесторы стремятся защитить свои. Например, золото, которое только в 2024 году подорожало более чем на 27%, согласно данным MarketWatch.

Аппетит к энергетическому сектору растет

На сегодня мир потребляет рекордные объемы электроэнергии в истории. Более того, этот показатель растет из года в год.

Например, для одного запроса в Google нужно 3 ватт-часа электроэнергии, тогда как аналогичный запрос в OpenAI требует 2,9 ватт-часа, по данным Международного энергетического агентства.

К этому стоит добавить развитие индустрии электромобилей и системное увеличение коллекции гаджетов у людей.

В то же время потребность человечества в электроэнергии удается обеспечивать с использованием все более разнообразного набора источников энергии. Речь идет как об ископаемых источниках энергии (газ, нефть), так и об их альтернативах: зеленой или атомной энергетике. И все эти опции открывают новые возможности для инвесторов в 2025 году.

Искусственный интеллект и еще раз искусственный интеллект

Запуск ChatGPT на основе искусственного интеллекта от компании OpenAI в ноябре 2022 года спровоцировал фундаментальные изменения в мире, а также масштабный бум на фондовом рынке. Двумя годами позже тренд, связанный с искусственным интеллектом, продолжает набирать обороты, тогда как индустрия стремительно развивается. Это касается и секторов, которые даже отдаленно связаны с ИИ.

Интересная деталь! Искусственный интеллект способствовал росту сектора коммунальных услуг, на который до этого не слишком обращали внимание. Речь идет об акциях компаний, которые отвечают за предоставление жилищно-коммунальных услуг, например обеспечение обычных граждан и бизнеса электроэнергией.

Учитывая ажиотаж вокруг искусственного интеллекта, мнения инвесторов разделились:

скептики остерегаются, что сектор пересек границу от бума до пузыря;

зато оптимистично настроенные эксперты утверждают, что акции компаний, работающих в сфере ИИ, все еще имеют пространство для роста. Они ожидают положительной динамики компаний, которые связаны с этой технологией в 2025 году.

Во что вкладывать деньги в 2025 году: прогнозы от экспертов

Золото

В 2024 году золото выросло в цене более чем на 27% и обновило многочисленные рекорды. В частности, драгоценный металл впервые в истории пересек отметку в 2800 долларов за унцию. На 2025 год прогнозируют, что драгоценный металл достигнет цены на уровне 3000 долларов за унцию.

В эксклюзивном комментарии 24 Каналу экономист Борис Кушнирук в первую очередь выделил золото, как перспективный актив на 2025 год. По его словам, драгоценный металл по крайней мере считается таким, что сохраняет свою стоимость, в отличие от так называемых криптоактивов, которые являются полностью виртуальными.

Собственным видением перспектив золота поделился еще один украинский экономист – Олег Гетман. Он указал на ряд важных моментов, которые связаны с драгоценным металлом.

Олег Гетман Экономист Доходность золота в 2025 году может быть на уровне 5 – 7% или 10% в годовом расчете. По его словам, сложно предсказать динамику золота. Он добавил, что драгоценный металл – это один из самых надежных активов, но он слишком прибыльный. Гетман добавил, что золото остается активом-гаванью, на которую инвесторы обращают внимание, когда на рынках ценных бумаг, валют намечаются какие-то штормы, бури.

В то же время эксперт по вопросам финансов Василий Матий заявил, что золото также может быть актуальным и привлекательным, особенно при условии высокой инфляции. Однако он заметил, что драгоценный металл достаточно сильно вырос уже в 2024 году, поэтому вероятность, что такой же рост сближается в 2025 году, не такая и высокая.

Валюта

Одна из распространенных финансовых практик в Украине – это сбережения в валюте. Как правило, речь идет о долларах США и евро. Олег Гетман заявил, что в целом ситуация на 2025 год экономически достаточно прогнозируемая. Он напомнил, что международные партнеры снова запланировали для Украины те же средства, которые выделяли и в предыдущие годы. Речь идет о сумме в размере от 35 до 40 миллиардов долларов, которые ежегодно получает Киев.

Олег Гетман Экономист Поэтому ситуация достаточно стабильная. Соответственно, гривна будет стабильной в пределах 42 – 43, возможно 44 гривны за доллар. Поэтому все инвестиции, которые связаны с гривневыми ценными бумагами в 2025 году останутся достаточно прибыльными. Это 13% – 15% по военным облигациям, по ОВГЗ. Поэтому это можно рассматривать как достаточно неплохой инвестиционный вклад.

Гетман считает, что в следующем году гривна будет понемногу падать в цене. То есть иностранные валюты – доллары и евро – будут расти относительно украинской валюты, но проценты по ним в банках (валютные депозиты – 24 Канал) очень низкие. Поэтому, по его мнению, это самые безопасные, но наименее прибыльные варианты.

Кроме того, он упомянул о такой опции, как гривневые депозиты под 10 – 12%. По его словам, это хуже, чем облигации, но по меньшей мере это помогает защитить гривневые средства от инфляции, и даже немного выйти в плюс.

В свою очередь Борис Кушнирук считает, что ситуация на валютном рынке будет зависеть от действий Национального банка Украины.

Борис Кушнирук Экономист, председатель экспертно-аналитического совета "Украинского аналитического центра" Курс полностью сейчас зависит от Нацбанка. Соответственно, если бы Нацбанк проводил профессиональную и не коррупционную политику, то в этом случае можно было бы вкладывать и в процентные инструменты гривны. Но эта неопределенность, когда Нацбанк рассказывает о каком-то рыночном курсе гривна – доллар, которого просто не существует на сегодняшний момент и не будет существовать еще в несколько лет точно, потому что слишком большой разрыв между экспортом и импортом. Таким образом, никакого рыночного курса образования быть не может априори. Курс будет определять Национальный банк.

Кушнирук отметил, что если бы Национальный банк делал это прозрачно (определение курса валют – 24 Канал), то ситуация была бы другая. Например, если бы регулятор говорил, что он ежемесячно будет удешевлять пару гривна – доллар на 0,5%, то все бы исходили из того, что это стабильная предпосылка и можно было бы вкладывать в гривневые доходные активы.

Важно! Учитывая, что политика Нацбанка полная неопределенности, которая создает возможности для злоупотреблений и скачков, то, бесспорно, населения будет бояться и вкладываться в иностранные валюты, отметил Кушнирук.

Эксперт по вопросам финансов Василий Матий заявил, что валюта – это не инвестиция, это просто денежная единица, которая является более стабильной. По его словам, валюту нельзя считать инвестиционным инструментом.

Василий Матий Частный инвестор и эксперт по вопросам финансов Это защита от девальвации, но инфляция в долларе и евро также присутствует. Поэтому покупательная способность иностранной валюты со временем также уменьшается, если ее не инвестировать.

Фондовый рынок

Одним из инструментов для формирования капитала в современном мире является фондовый рынок. Фактически это экосистема, в которой осуществляют эмиссию, покупку и продажу ценных бумаг, например акций публичных компаний, облигаций и тому подобное. Для понимания, фондовый рынок США с начала 2024 года существенно вырос.

В частности, индекс S&P 500, который включает акции крупнейших компаний по рыночной капитализации, подорожал на 24,54%, информирует портал Google Финансы. Тогда как ценные бумаги компаний на бирже NASDAQ, которые входят в одноименный индекс, выросли почти на 32%.

Гетман подметил, что на фондовом рынке в 2025 году ситуация может быть непредсказуемой. Он отметил, что в фондовый рынок должны инвестировать те, кто очень хорошо в этом разбирается. Мол, прогореть обычному человеку можно элементарно.

Олег Гетман Экономист Поэтому это уже для профессионалов, это уже для специалистов, которые очень хорошо в этом ориентируются и могут предсказать рост тех или иных акций, тех или иных компаний. Для обычного украинца с этим лучше не играться. Есть надежные инструменты, есть надежная недвижимость, есть надежные государственные ценные бумаги, с которыми ничего не может произойти.

Тогда как Василий Матий в контексте фондового рынка в первую очередь выделил стартапы уже на зрелых стадиях, которые имеют доход хотя бы в размере 1 миллиона долларов и которые активно используют искусственный интеллект для эффективной деятельности. Речь идет как о технологии искусственного интеллекта, так и решениях на базе ИИ. К самой перспективной тройке на 2025 год он также отнес:

облигации: корпоративные и государственные облигации развитых стран;

акции технологических публичных компаний.

Что касается украинских ОВГЗ, то Матий заявил, что воздержится от комментариев, поскольку все очень зависит от геополитической и военной ситуаций. Мол, будет завершение войны или не будет, на каких условиях и так далее.

Важный контекст! В Украине доходность ОВГЗ составляет от 11% до более 17%. Это показатели для вложений в гривнах. Тогда как доходность облигаций в долларах в среднем составляет от 1,75% до более 4% в годовом расчете, а в евро – от 0,5% до 3% годовых, по данным "Минфина".