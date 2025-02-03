Доллар стремительно растет в цене: все из-за важных новостей из первой экономики мира

Доллар США начал новую неделю на рынке с существенного роста. Это следствие таможенной политики администрации Дональда Трампа.

Почему снова растет доллар

В понедельник, 3 февраля 2025 года, доллар США резко вырос в цене после введения новых пошлин на импортные товары из Канады, Китая и Мексики со стороны США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Стремительное подорожание доллара спровоцировало обвал ряда валют. Среди них мексиканский песо, канадский доллар, китайский юань, швейцарский франк, евро и другие. Таможенная политика Трампа может спровоцировать новый всплеск инфляции в США, что способствует росту стоимости доллара.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 110,18.

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 109,79. Этот показатель вырос на 1,31%, согласно данным MarketWatch. Диапазон колебания за день составляет от 107,98 до 109,88.

Зато курс евро по отношению к доллару обвалился до самого низкого уровня за более чем 2 года. Тогда как швейцарский франк упал в цене до минимума с мая. Также стоит учесть, что валюта Швейцарии, как правило, выступает в роли безопасной гавани.