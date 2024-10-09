Финансы с искусственным интеллектом: топ-менеджер IT компании раскрыл полезные "фичи" для каждого

Искусственный интеллект – это сфера, которая продолжает стремительно развиваться. Благодаря этому люди во всем мире получают новые инструменты, в частности, для упорядочения различных вопросов, которые связаны с финансами.

Искусственный интеллект для финансов

На сегодня одной из сфер, где искусственный интеллект может пригодиться, является управление финансами. Речь идет о личном бюджете, финансовой отчетности ФЛП или показателях большего бизнеса и тому подобное. Как правило, финансовый процесс кажется сложным и требует много времени, но уже есть технологии, в частности, искусственный интеллект, которые способны значительно упростить этот процесс. Об этом эксклюзивно 24 Каналу рассказал CIAO Netpeak Group Сергей Саута.

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По его словам, искусственный интеллект способен быстро проанализировать финансовые данные, найти ключевые проблемы или возможности и даже предложить конкретные решения. По факту, для этого нужно сделать несколько шагов:

Подготовка данных – прежде всего нужно собрать и упорядочить соответствующие финансовые данные. Важно, чтобы эти данные были структурированными и удобными для обработки. Это могут быть Excel-таблица, CSV-файл или даже просто текстовое описание основных финансовых показателей. Например, если речь идет о личном бюджете, соберите данные о доходах и расходах за последние месяцы; Выбор типа анализа – далее нужно определиться, какие именно данные нужно проанализировать. Это может быть оценка прибыльности предприятия или анализ денежных потоков. Выбор конкретного типа анализа поможет сконцентрироваться на важных аспектах и сделать выводы более точными; Загрузка данных для проведения анализа с помощью искусственного интеллекта. Если есть опасения относительно конфиденциальности, то можно использовать обобщенные или анонимизированные данные. Главное, чтобы информация была достаточно детальной для анализа; Формулировка запроса – запрос к искусственному интеллекту советуют формулировать в формате просьбы о совете от друга; Анализ и интерпретация – на этом этапе нужно "попросить" искусственный интеллект провести детальный анализ предоставленных результатов; Рекомендации – в завершение искусственный интеллект можно "попросить" предоставить конкретные рекомендации по улучшению финансовых показателей или оптимизации бюджета и тому подобное.

К теме! Искусственный интеллект уже помог известным миллиардерам существенно увеличить свое состояние. Среди них Дженсен Хуанг, Майкл Делл, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон. Благодаря этой технологии они стали богаче на десятки миллиардов долларов, согласно данным Quartz.

Кроме того, Сергей Саута поделился еще несколькими советами для более эффективного использования искусственного интеллекта:

Задавайте уточняющие вопросы, если какие-то аспекты анализа остаются непонятными;

Всегда учитывайте контекст при интерпретации финансовых показателей;

Создавайте сценарии "что если" для оценки возможных финансовых решений;

Помните об ограничениях ИИ в финансовом анализе и учитывайте необходимость консультаций с профессиональными финансистами для принятия важных решений;

Регулярно проводите такой анализ, чтобы отслеживать динамику финансовых показателей.

Топ-менеджер Netpeak Group добавил, что искусственный интеллект – это дополнительный инструмент, который вместе с опытом, интуицией и сотрудничеством с профессионалами может помочь управлять финансами более эффективно.