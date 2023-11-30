Успех и дружба с Баффетом: лучшие цитаты и капитал Чарли Мангера, отошедшего в вечность

Ушел из жизни известный американский инвестор и миллиардер Чарли Мангер. Мужчина был известен не только благодаря профессиональному успеху, но и многолетнему сотрудничеству и дружбе с легендарным Уорреном Баффетом.

Реакция компании Berkshire Hathaway

Известный инвестор Чарли Мангер, по словам его семьи, мирно скончался во вторник, 28 ноября, в больнице. Ему было 99 лет. Мангер не дожил до своего столетия чуть больше месяца – он родился 1 января 1924 года, информирует 24 Канал.

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Публично об этом сообщила компания Berkshire Hathaway, где он десятилетиями был правой рукой ее основателя Уоррена Баффета, занимая должность вице-президента совета директоров.

Berkshire Hathaway не удалось бы достичь нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли,

– говорится в пресс-релизе конгломерата.

Лучшие цитаты Чарли Мангера

За время своей профессиональной деятельности, Мангер заслужил репутацию человека с острым умом и мудрыми высказываниями о бизнесе, инвестициях и жизни в целом, сообщает Business Insider. Вот, некоторые из них:

"Имейте дело с надежными людьми";

"Остаетесь бодрыми, несмотря на проблемы в своей жизни";

"Не тратьте больше своего дохода";

"Лучшее, что может сделать человек – помочь другому человеку узнать больше";

"У нас есть три корзины для инвестирования: "Да", "Нет" и "Слишком сложно понять";

"Инвестируйте в бизнес, которым может управлять любой дурак";

"Если бы люди не так часто ошибались, то мы не были бы столь богаты";

"Пока у меня в руках книга, я не чувствую, что трачу время зря".

Что известно о личном капитале инвестора

Чарли Мангер тоже резко критиковал цифровые монеты. В частности, он заявлял, что ненавидит успех биткоина . По его словам, лучше криптовалюты никогда бы не создавали.

Капитал Чарли Мангера оценили в 2,6 миллиарда долларов. Однако за годы он продал или отдал на благотворительность свыше 75% своих активов. Если бы он хранил свои ценные бумаги, то его капитал можно было бы оценить в более чем 10 миллиардов долларов, по данным Business Insider.