Успех и дружба с Баффетом: лучшие цитаты и капитал Чарли Мангера, отошедшего в вечность
Ушел из жизни известный американский инвестор и миллиардер Чарли Мангер. Мужчина был известен не только благодаря профессиональному успеху, но и многолетнему сотрудничеству и дружбе с легендарным Уорреном Баффетом.
Реакция компании Berkshire Hathaway
Известный инвестор Чарли Мангер, по словам его семьи, мирно скончался во вторник, 28 ноября, в больнице. Ему было 99 лет. Мангер не дожил до своего столетия чуть больше месяца – он родился 1 января 1924 года, информирует 24 Канал.
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Публично об этом сообщила компания Berkshire Hathaway, где он десятилетиями был правой рукой ее основателя Уоррена Баффета, занимая должность вице-президента совета директоров.
Berkshire Hathaway не удалось бы достичь нынешнего статуса без вдохновения, мудрости и участия Чарли,
– говорится в пресс-релизе конгломерата.
Лучшие цитаты Чарли Мангера
За время своей профессиональной деятельности, Мангер заслужил репутацию человека с острым умом и мудрыми высказываниями о бизнесе, инвестициях и жизни в целом, сообщает Business Insider. Вот, некоторые из них:
- "Имейте дело с надежными людьми";
- "Остаетесь бодрыми, несмотря на проблемы в своей жизни";
- "Не тратьте больше своего дохода";
- "Лучшее, что может сделать человек – помочь другому человеку узнать больше";
- "У нас есть три корзины для инвестирования: "Да", "Нет" и "Слишком сложно понять";
- "Инвестируйте в бизнес, которым может управлять любой дурак";
- "Если бы люди не так часто ошибались, то мы не были бы столь богаты";
- "Пока у меня в руках книга, я не чувствую, что трачу время зря".
Что известно о личном капитале инвестора
Капитал Чарли Мангера оценили в 2,6 миллиарда долларов. Однако за годы он продал или отдал на благотворительность свыше 75% своих активов. Если бы он хранил свои ценные бумаги, то его капитал можно было бы оценить в более чем 10 миллиардов долларов, по данным Business Insider.