Цены на золото активно растут: сколько стоит драгоценный металл в Украине
- Цена золота в слитках достигла 3 367 долларов за унцию, спотовая цена составляет 3 367,79 доллара за унцию.
- Национальный банк Украины установил цену на банковский металл на уровне 4 374,00 гривны за грамм.
Золото продолжает дорожать на фоне ожиданий снижения ставок в США после осторожных сигналов от председателя ФРС Джерома Пауэлла. Цены на золото в Украине также немного выросли.
Какие цены на золото?
Золото продолжает расти на фоне ожиданий снижения процентных ставок в США. Поводом стало выступление главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, где он допустил возможность корректировки монетарной политики уже в сентябре, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.
В понедельник, 25 августа, цена золота в слитках достигла около 3 367 долларов за унцию после роста на 1,1%. Спотовая цена золота составляет 3 367,79 доллара за унцию.
Важно! Более низкие ставки традиционно усиливают привлекательность золота, поскольку оно не приносит процентного дохода. По данным аналитиков вероятность снижения ставки ФРС в сентябре оценивается выше 85%, однако дальнейшие перспективы остаются неопределенными.
В отличие от прошлогоднего выступления, заявления Пауэлла не стали прямым сигналом для рынков, а лишь подчеркнули сложность текущей ситуации для регулятора.
Аналитик Pepperstone Ахмад Ассири отмечает, что краткосрочный баланс сместился в пользу золота.
Дополнительные признаки ослабления рынка труда будут усиливать аргументы за дальнейшее смягчение политики и стимулировать спрос на металл,
– добавил эксперт.
С начала года золото подорожало более чем на четверть, при этом основной рост пришелся на первые месяцы, чему способствовали геополитическая напряженность, торговые споры и активные покупки центробанков. UBS Asset Management и ряд других аналитиков прогнозируют сохранение восходящего тренда.
Какие цены на золото в Украине?
В понедельник, 25 августа, Национальный банк Украины установил следующие цены на золото в Украине:
- Банковский металл: 4 374,00 гривны за грамм.
- Банковский металл, требующий доведения его признанными производителями до стандартов качества: 4 360,88 гривны за грамм.
- Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов: 4 330,26 гривны за грамм.