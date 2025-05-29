Китай давит на рынок важного металла для мира

В мае 2025 года на рынок железной руды влияло достаточно много факторов влияния, которые по-разному влияли на динамику цен. Однако особенно рынок реагировал на сигналы из второй экономики мира.

Цена железной руды в мае

В мае 2025 года на рынке железной руды фиксировали довольно ограниченные колебания. На динамику влияли сразу несколько противоречивых факторов, пишет 24 Канал со ссылкой на GMK.center.

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Для начала стоит указать, что на рынок влияет сдержанный спрос на железную руду со стороны Китая. Напомним, что в стране фиксируют слабое восстановление строительного сектора и довольно вялые макроэкономические изменения. В то же время инвесторов разочаровали отчеты о замедлении промышленного производства и слабые кредитные индикаторы. Эти данные были обнародованы в середине мая.

С другой стороны рынок железной руды поддержали ожидания по улучшению внешнеэкономической ситуации:

Удачные торговые переговоры США и Китая. Благодаря этому цены на железную руду взлетели до максимума за более чем 5 недель;

Падение доллара США, что создало более выгодные условия для импорта руды для покупателей из Азии.

В то же время есть факторы, которые сдерживают оптимизм на рынке. Прежде всего речь идет об опасениях относительно уменьшения выпуска стали в Китае. Еще одним фактором давления является увеличение объемов поставок железной руды Австралией и Бразилией. Именно эти страны являются ключевыми производителями руды в мире.

На момент создания этого материала, цена железной руды колеблется на уровне 99,54 доллара за тонну. С начала года стоимость железной руды снизилась более чем на 4%, по данным Trading Economics.