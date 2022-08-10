Стремительное падение цен на продукты: продлится ли это долго
Источник:CNBC
В июле 2022 года цены на продукты существенно снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Что повлияло на ситуацию на рынке и долго это будет продолжаться – читайте дальше.
Об этих данных отчиталась Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Эксперты подчеркнули, что особенно подешевели пшеница и растение масло.
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Опасения относительно продолжительности динамики
В то же время в подразделении ООН добавили, что, несмотря на "приветствие" снижение цена на продовольствие с очень высокого уровня, есть сомнения, что эта динамика будет продолжаться долго. Дело в том, что на рынке есть ряд неопределенностей:
- высокие цены на удобрения, которые могут в будущем повлиять на объемы производства и финансовые показатели фермеров,
- довольно мрачные прогнозы по глобальной экономике,
- колебания валютных курсов
В короткой перспективе цены могут упасть еще больше, если учитывать показатели фьючерсов. Речь идет о контрактах на:
- пшеницу,
- сою,
- сахар,
- кукурузу.
Они отошли от своих мартовских максимумов и вернулись к ценам, фиксированным в начале 2022 года.
Почему цены начали падать
По мнению аналитиков, на стоимость продовольствия повлияло соотношение спроса и предложения на рынке. На это влияли и начало процесса экспорта зерна из украинских портов после подписания соглашения в Стамбуле (Турция) и нескольких месяцев блокады, более мощный, чем ожидали урожай сельскохозяйственных культур. Также на ситуацию с ценами повлияли следующие аспекты:
- сильный доллар – в середине июля 2022 года Индекс доллара США достиг годового максимума;
- глобальный экономический спад.
По данным ООН, Украина была шестым по величине поставщиком пшеницы в 2021 году на глобальном уровне. На Украину приходилось до 10% от общего рынка пшеницы.
Скептицизм по поводу зерновой сделки
В мировом сообществе не скрывают скептицизма по поводу выполнения россией обязанности по соглашению об экспорте зерна из украинских портов. Напомним, Украина и россия подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН по зерну.
Уже через несколько часов после подписания документов государство-агрессор обстреляло один из украинских портов. Кроме того, страховые и грузовые компании могут оценивать работу в этом регионе как слишком рискованную из-за активных боевых действий.
Добавляют, что цены на рынке сохраняют потенциал для волатильности, а любой новый шок может стать причиной их роста.
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