Стремительное падение цен на продукты: продлится ли это долго

В июле 2022 года цены на продукты существенно снизились по сравнению с предыдущим месяцем. Что повлияло на ситуацию на рынке и долго это будет продолжаться – читайте дальше.

Об этих данных отчиталась Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Эксперты подчеркнули, что особенно подешевели пшеница и растение масло.

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Опасения относительно продолжительности динамики

В то же время в подразделении ООН добавили, что, несмотря на "приветствие" снижение цена на продовольствие с очень высокого уровня, есть сомнения, что эта динамика будет продолжаться долго. Дело в том, что на рынке есть ряд неопределенностей:

высокие цены на удобрения, которые могут в будущем повлиять на объемы производства и финансовые показатели фермеров,

финансовые показатели фермеров, довольно мрачные прогнозы по глобальной экономике,

колебания валютных курсов

В августе Индекс доллар США зафиксировал два минимума. Впервые это произошло из-за поведения трейдеров. Они начали сокращать длинные позиции в этой валюте. На этот раз спад зафиксировали после нового отчета по инфляции.

В короткой перспективе цены могут упасть еще больше, если учитывать показатели фьючерсов. Речь идет о контрактах на:

пшеницу,

сою,

сахар,

кукурузу.

Они отошли от своих мартовских максимумов и вернулись к ценам, фиксированным в начале 2022 года.

Почему цены начали падать

По мнению аналитиков, на стоимость продовольствия повлияло соотношение спроса и предложения на рынке. На это влияли и начало процесса экспорта зерна из украинских портов после подписания соглашения в Стамбуле (Турция) и нескольких месяцев блокады, более мощный, чем ожидали урожай сельскохозяйственных культур. Также на ситуацию с ценами повлияли следующие аспекты:

сильный доллар – в середине июля 2022 года Индекс доллара США достиг годового максимума;

– в середине июля 2022 года Индекс доллара США достиг годового максимума; глобальный экономический спад.

По данным ООН, Украина была шестым по величине поставщиком пшеницы в 2021 году на глобальном уровне. На Украину приходилось до 10% от общего рынка пшеницы.

Скептицизм по поводу зерновой сделки

В мировом сообществе не скрывают скептицизма по поводу выполнения россией обязанности по соглашению об экспорте зерна из украинских портов. Напомним, Украина и россия подписали отдельные соглашения с Турцией и ООН по зерну.

Уже через несколько часов после подписания документов государство-агрессор обстреляло один из украинских портов. Кроме того, страховые и грузовые компании могут оценивать работу в этом регионе как слишком рискованную из-за активных боевых действий.

Добавляют, что цены на рынке сохраняют потенциал для волатильности, а любой новый шок может стать причиной их роста.

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