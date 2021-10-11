Цены на нефть взлетели до многолетних максимумов: чего ждать дальше

Глобальный энергетический кризис продолжает набирать обороты на фоне увеличения экономической активности в мире и ограничения объемов поставок со стороны главных мировых производителей. Неделя началась с роста цен на нефть.

В понедельник, 11 октября, цены на черное золото выросли более чем на 2%. Стоимость нефти марки Brent увеличивается в течение пяти недель, а нефти WTI – семи недель.

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Стоимость нефти выросла до многолетних максимумов

Нефть Brent подорожала на 1,70 доллара или 2,1%, до 84,09 доллара за баррель. Это самая высокая цена с октября 2018 года. Марка американской нефти WTI выросла в цене на 2,08 доллара или 2,6%, до 81,43 доллара за баррель. Это самый высокий показатель с конца 2014 года.

Еще одним импульсом для рынка нефти стало подорожание угля и газа. На этом фоне нефть становится более привлекательным топливом для производства электроэнергии. В некоторых штатах Индии возникли проблемы с электроэнергией из-за дефицита угля, а в Китае власти призывают шахтеров нарастить объемы добычи угля в связи с ростом цен на электроэнергию. Кризис в этой сфере повышает вероятность сложной зимы на фоне сезонной потребности в отоплении.

Что будет дальше

Решение США пока не использовать стратегические резервы нефти сдерживает рынок и поддерживает цены на черное золото. На прошлой неделе страны ОПЕК+ решили продолжать постепенно увеличивать объемы добычи нефти. Однако некоторые эксперты убеждены, что этого не хватит для того, чтобы удовлетворить спрос на рынке.

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В лондонской компании PVM Oil Associates считают, что дисциплина ОПЕК+, энергетический кризис и истощение запасов обеспечат серьезную поддержку ценам на нефть, по меньшей мере, в течение 3 месяцев. В немецкой глобальной финансовой компании Commerzbank также прогнозируют, что в краткосрочной перспективе черное золото будет продолжать расти в цене.

Актуальная стоимость нефти согласно Bloomberg: