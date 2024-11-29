Как рынок нефти отреагировал на обвинения о прекращении перемирия на Ближнем Востоке

Нефть снова растет в цене. На стоимость сырья влияют сигналы с Ближнего Востока.

Какие факторы влияют на цены на нефть

В пятницу, 29 ноября, цены на нефть незначительно выросли. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters. На рынок влияют новости с Ближнего Востока.

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На рынке снова могут возникнуть риски связанные с поставками сырья, поскольку Израиль и Хезболла обменялись обвинениями в нарушении режима прекращения огня. Кроме того, инвесторы ожидают решения ОПЕК+ по объемам добычи нефти.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Сколько стоит 1 баррель нефти

Контракты на нефть Brent выросли в цене на 10 центов или на 0,1%. Эталонный сорт сырья торгуется на уровне 73,38 доллара за баррель. Американское сырье WTI подорожало на 45 центов или на 0,7%. Фьючерсы на сырье сейчас стоят 69,17 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: