На рынке нефти зафиксировали самый большой недельный спад з начала года
Эту неделю нефть завершила новым обесцениванием и очередным антирекордом. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в пятницу, 9 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 76,10 доллара за баррель. Сырье подешевело на 5 центов во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 71,02 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 44 цента, согласно данным Finance!Yahoo. Это новый минимум для этого бренда сырья с начала 2022 года.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 76,70 доллара за баррель (+0,49 доллара);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 71,53 доллара за баррель (– 0,26 доллара)
Что влияет на стоимость нефти
Во время волатильной торговли в пятницу, 9 декабря, обе марки нефти зафиксировали снижение стоимости. Это произошло на фоне новой волны опасений по поводу рецессии, которая по сути нивелировала любые проблемы с поставкой сырья после слабых экономических данных из Китая, США и Европы, информирует Reuters.
Дело в том, что замедление экономической активности влияет на уровень спроса. В целом за последнюю неделю марки нефти Brent и WTI подешевели больше чем на 10%. Это самый большой спад за этот период с августа и апреля соответственно.
Любые опасения по поставкам являются вторичными по сравнению с беспокойством об экономике,
– сказал аналитик компании Mizuho.
Прогнозы экспертов по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- Если сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.