На рынке нефти зафиксировали самый большой недельный спад з начала года

Эту неделю нефть завершила новым обесцениванием и очередным антирекордом. Больше об этом – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в пятницу, 9 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 76,10 доллара за баррель. Сырье подешевело на 5 центов во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 71,02 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье упало в цене на 44 цента, согласно данным Finance!Yahoo. Это новый минимум для этого бренда сырья с начала 2022 года.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 76,70 доллара за баррель (+0,49 доллара);

за баррель (+0,49 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 71,53 доллара за баррель (– 0,26 доллара)

Что влияет на стоимость нефти

Во время волатильной торговли в пятницу, 9 декабря, обе марки нефти зафиксировали снижение стоимости. Это произошло на фоне новой волны опасений по поводу рецессии, которая по сути нивелировала любые проблемы с поставкой сырья после слабых экономических данных из Китая, США и Европы, информирует Reuters.

Дело в том, что замедление экономической активности влияет на уровень спроса. В целом за последнюю неделю марки нефти Brent и WTI подешевели больше чем на 10%. Это самый большой спад за этот период с августа и апреля соответственно.

Любые опасения по поставкам являются вторичными по сравнению с беспокойством об экономике,

– сказал аналитик компании Mizuho.

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