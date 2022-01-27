Цены на нефть обновили 7-летний максимум: это связано с Украиной

Цены на нефть марки Brent впервые с 2014 года превысили уровень в 90 долларов за баррель. Отчасти причиной тому является угроза полномасштабного вторжения России в Украину.

Цена нефти растет

Нефть марки Brent выросла до 90,07 долларов за баррель, чего не было с октября 2014 года. С начала года цена на нефть выросла уже на 14%, а в 2021 году – на 50%. В среду, 26 января, Brent завершил сессию на уровне 89,96 доллара за баррель, что на 1,76 доллара, или на 2% больше, чем днем ​​ранее.

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Нефть марки WTI выросла на 1,75 доллара, или на 2%, до 87,35 доллара за баррель. В 2021 году WTI тоже вырос на 50% в цене, а с начала этого года – уже на 16%.

Почему нефть растет в цене

Рост цены нефти произошел на фоне новостей о том, что Россия может напасть на Украину. На этой неделе американские войска были переведены в режим "усиленной боевой готовности" для возможного развертывания в Восточной Европе, тогда как НАТО направило в регион дополнительные корабли и истребители в ожидании обострения российско-украинского конфликта.

Нарратив о нефти сейчас преимущественно перекошен в положительную сторону, чему способствует геополитическая напряженность и впечатление, что на рынке проблемы с объемами нефти – то, что будет доказано только через несколько месяцев,

– заявил Джон Килдафф, партнер нью-йоркского энергетического хедж-фонда Again Capital.

Страны-члены ОПЕК+, в которую входит Россия, также за последний месяц добыли меньше нефти, усиливая теорию о том, что на рынке недостаточно нефти.

В то же время, в США уменьшился прирост запасов бензина, поскольку нефтепереработчики перерабатывали меньше нефти на продукцию на фоне снижения спроса на топливо. За неделю запасы выросли на 1,3 миллиона баррелей против 2,5 миллиона, которых ожидали.

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