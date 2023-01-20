Нефть пересекла важный ценовой уровень благодаря фактору, который всегда влияет на рынок
Цены на нефть продолжают расти в цене. К тому же, главный фактор влияния остается неизменным. Об основных факторах воздействия читайте – в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в четверг, 19 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 86,16 доллара за баррель. Сырье подорожало на 1,18 доллара или 1,4% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,33 доллара за баррель. С начала торгов сырье прибавило в цене 0,85 доллара или 1,1%, информирует Reuters. Для обеих марок нефти это самый высокий ценовой уровень к закрытию торгов с 1 декабря.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,35 доллара за баррель (+1,61%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 80,58 доллара за баррель (+1,38%).
Главные факторы воздействия
В ходе торговой сессии цены на нефть выросли до пикового уровня с начала декабря 2022 года. Важным фактором влияния на рынке остается постепенно открывающийся Китай.
Это приводит к увеличению спроса на сырье в стране со второй экономикой мира. Напомним, что именно Китай является одним из мощнейших экспортеров нефти в мире. В то же время, рынок списал мощное увеличение резервов сырой нефти в США, которое фиксируют вторую неделю подряд.
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне. 98 долларов за баррель на 2023 год.