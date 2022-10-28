Резкий разворот цен на нефть из-за одного из ключевых импортеров в мире
На рынке нефти снова зафиксировали определенный спад. Все из-за Китая, который является одним из крупнейших импортеров сырья в мире. Об актуальных данных по ценам на нефть – читайте в материале 24 канала.
Актуальные данные о ценах на нефть
В пятницу, 28 октября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 96,04 доллара. С начала сессии котировки этой марки подешевели на 0,95%, согласно данным Finance! Yahoo.
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Параллельно контракты на американскую марку нефти – West Texas Intermediate – стоят 88,09 доллара за баррель. С начала торгов эта марка потеряла 1,11%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 95,97 доллара за баррель;
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 87,95 доллара за баррель.
Что происходит на рынке нефти
На рынке нефти зафиксировали спад из-за Китая, который является второй экономикой в мире и одним из крупнейших импортеров сырья. Дело в том, что в этой стране действует политика нулевой терпимости к коронавирусу, который до сих пор является проблемой.
- Соответственно это приводит к новым и новым локдаунам, а также замедлению экономики Китая;
- В этот раз в стране решили расширить ограничения.
В целом нефть была готова к фиксированию недельного роста на фоне положительных данных об экономике и опасениях по предложению, пишет Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов:
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит, даже несмотря на замедление экономического роста, поэтому это тянет цены вверх.
- В то время как эксперты из Bank of America считают, что в этом году нефть WTI в среднем может торговаться по цене в 100 долларов, а в 2023 году цена упадет до 95 долларов за баррель.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.
- В Fitch Solutions в новом прогнозе отметили, что в 2022 году стоимость баррелей Brent может достигнуть 105 долларов, тогда как в следующем году снизится до 85 долларов за баррель.