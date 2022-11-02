Нефть WTI пересекла психологическую отметку: при чем здесь отопительный сезон в США

Цены на нефть продолжают расти. На динамику рынка повлияло приближение отопительного сезона в США. О последних новостях – читайте в материале 24 канала.

Актуальные данные о ценах на нефть

В среду, 2 ноября, баррель нефти Brent торгуется по цене на уровне 96,18 доллара. С начала сессии котировка этой марки выросла в цене на 1,62%, согласно данным Finance! Yahoo. По сравнению с прошлым днем сырье подорожало на 0,94 доллара.

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Параллельно контракты на американскую нефть – West Texas Intermediate – стоят 90,14 доллара за баррель. С начала торгов эта марка выросла в цене на 2%. В то время как по сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 1,69 доллара.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 96,28 доллара за баррель (+1,42 доллара);

за баррель (+1,42 доллара); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 90,16 доллара за баррель (+1,54 доллара).

Что происходит на рынке нефти

Цены на нефть выросли в среду, 2 октября, накануне ожидаемого решения Федерального резерва об очередном поднятии ставок. Таким образом, американский центробанк пытается унять инфляцию в стране.

Также подорожание нефти поддержало сокращение объемов запасов нефти в США, поскольку компании активизировали свою деятельность в преддверии отопительного сезона, пишет Reuters.

Прогнозы по ценам на нефть от профессионалов: