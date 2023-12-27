Цены на золото пересекли важный психологический уровень: при чем здесь США
Источник:"Минфин"
Золото выигрывает от ожиданий изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США и тестирует максимальные уровни. Больше о последних изменениях, связанных с драгоценным металлом – далее в тексте.
Главный фактор влияния на ситуацию – инфляция в США, которая приближается к желаемым 2% годовым. На этом фоне возрастают ожидания снижения ключевой ставки Федеральным резервом.
Обратите внимание Подготовьтесь к 2024 году на выгодных условиях: как совершить финансовый рывок
Золото растет в цене
На последнем заседании центрального банка США в 2023 году зафиксировали так называемые "голубиные" сигналы. Именно поэтому прогнозируется, что Федеральный резерв начнет снижать ключевую ставку уже в марте 2024 года. В то же время ряд чиновников предупредили, что ожидания раннего снижения ставки могут быть слишком оптимистичными.К теме! Доллар США теряет позиции на рынке, что также способствует росту цен на золото.
Таким образом, золото получило благоприятные перспективы, ведь высокая процентная ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в слитки. В результате за день после Рождества стоимость драгоценного металла выросла на 0,5% до 2064 долларов за унцию.
В то время как февральские фьючерсы на золото выросли в цене на 0,3% до 2075 долларов за унцию. Напомним, что в начале декабря драгоценный металл зафиксировал новый исторический максимум, подорожав до 2135 долларов за унцию На момент создания этого материала, стоимость золота составляет 2067 долларов за унцию, согласно Kitco.