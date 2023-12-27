Цены на золото пересекли важный психологический уровень: при чем здесь США

Золото выигрывает от ожиданий изменения монетарной политики Федеральной резервной системы США и тестирует максимальные уровни. Больше о последних изменениях, связанных с драгоценным металлом – далее в тексте.

Главный фактор влияния на ситуацию – инфляция в США, которая приближается к желаемым 2% годовым. На этом фоне возрастают ожидания снижения ключевой ставки Федеральным резервом.

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Золото растет в цене

На последнем заседании центрального банка США в 2023 году зафиксировали так называемые "голубиные" сигналы. Именно поэтому прогнозируется, что Федеральный резерв начнет снижать ключевую ставку уже в марте 2024 года. В то же время ряд чиновников предупредили, что ожидания раннего снижения ставки могут быть слишком оптимистичными.

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Таким образом, золото получило благоприятные перспективы, ведь высокая процентная ставка повышает альтернативные издержки инвестирования в слитки. В результате за день после Рождества стоимость драгоценного металла выросла на 0,5% до 2064 долларов за унцию.

В то время как февральские фьючерсы на золото выросли в цене на 0,3% до 2075 долларов за унцию. Напомним, что в начале декабря драгоценный металл зафиксировал новый исторический максимум, подорожав до 2135 долларов за унцию На момент создания этого материала, стоимость золота составляет 2067 долларов за унцию, согласно Kitco.