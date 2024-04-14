Золото установило уникальный рекорд на рынке

Цены на золото снова обновили рекорд на рынке. Более того, драгоценный металл достиг уровня, который ранее был за гранью досягаемости.

Стоит отметить, что с начала 2024 года золото подорожало почти на 14%, согласно данным MarketWatch. В то же время за последний месяц драгоценный металл подорожал на 9,30%.

Обратите внимание Как успешные люди управляют собственными средствами и чему у них можно поучиться уже сейчас

Золото продолжает устанавливать рекорды

На Нью-Йоркской товарной бирже стоимость золота пересекла отметку в 2400 долларов за унцию. В частности, июньские контракты на драгоценный металл 12 апреля до 12:00 по киевскому времени подорожали на 1,7% – до 2413,9 доллара за унцию.

Напомним о предыдущих рекордах золота на рынке:

8 апреля 2024 года цена драгоценного металла взлетела до более 2372 долларов за унцию за унцию, что на тот момент было пиковым значение.

Этот рекорд зафиксировали всего за 7 дней после предыдущего. Тогда стоимость металла достигла 2265,73 доллара за унцию.

Эксперты выделили причины, которые могут помешать дальнейшему росту цен на золото. Эти факторы связаны с долларом и монетарной политикой Федеральной резервной системы США.

Какие факторы толкают цены на золото вверх

Очередной рекорд золота на рынке – это следствие роста интереса к металлу, который называют активом-гаванью. Все это происходит на фоне пикового обострения напряженности на Ближнем Востоке. Речь идет об объявлении возможного нападения Ирана на Израиль.

Из-за такого уровня нестабильности инвесторы обращают внимание именно на золото, поскольку они стремятся защитить свои средства. То есть они рассматривают драгоценный металл, как безопасное убежище во время геополитических турбулентностей

Специалисты также сочетают рост спотовых цен на золото с увеличением спроса. В частности, со стороны центральных банков, которые активно покупают этот актив, отмечает MarketWatch. На момент создания этого материала, стоимость золота 2344 долларов за унцию, информирует Markets Insider.