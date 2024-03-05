Цены на золото достигли важного уровня: это может свидетельствовать о приближении серьезных изменений

Золото впервые за несколько месяцев пересекло важную ценовую отметку на рынке. Эксперт прокомментировал ситуацию на рынке, выделив главные тенденции.

Золото выросло в цене до важного уровня

Во время торгов 4 марта, стоимость фьючерсов на золото на товарной бирже Чикаго (CME) выросла на 0,30% и достигла 2101,9 доллара за унцию. Последний раз драгоценный металл торговался на таком уровне в декабре 2023 года.

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Кроме того, 1 марта золото подорожало до максимального значения за 2 месяца. Стоимость металла выросла из-за публикации неудовлетворительных данных по производственному сектору США и спада потребительских настроений в феврале, что зафиксировали впервые за три месяца. На этом фоне вновь растут ожидания о возможном снижении ставки Федеральной резервной системой США уже в 2024 году. На сегодня центробанк удерживает ставку на уровне 5,25 – 5,5%.

Реакция эксперта

На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке с ценой на уровне 2123 долларов за унцию, по данным Business Insider. Рост составляет 0,44%.

Старший редактор отдела рынков и обозреватель Bloomberg Opinion Джон Отерс считает, что ралли по золоту свидетельствует о тренде на общий оптимизм относительно смягчения денежно-кредитной политики. По его словам, главный индикатор устойчивого ралли – это уверенность, что процентные ставки начнут снижать.

Эксперт также добавил, что в прошлом цены на золото достигали 2100 долларов за унцию, когда снижение ставок казалось неизбежным. В то же время Отерс подметил, что привлекательность золота как актива в целом падает из-за биткоина, который стремительно растет в цене.