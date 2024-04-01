Золото установило новый исторический рекорд на рынке

Золото подорожало до нового рекорда. Рост цен фиксируют на фоне ожиданий важного решения центробанка США и новостей из Китая.

С начала 2024 года золото подорожало почти на 10%, тогда как рост за последний месяц составил 8,57%, информирует MarketWatch.

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Золото установило новый исторический максимум

По состоянию на понедельник, 1 апреля, цены на золото выросли на 1,6% до 2265,73 доллара за унцию. Тогда как с середины февраля драгоценный металл подорожал ориентировочно на 14%. На момент создания этого материала, золото торгуется на рынке по цене на уровне 2257,74 доллара за унцию, согласно данным Markets Insider.

Цены на золото подталкивают вверх следующие факторы:

Ожидания по снижению ключевой ставки Федеральной резервной системой в США и другими крупными регуляторами;

Усиление геополитической напряженности в Украине и на Ближнем Востоке;

Спрос на золото со стороны центробанков. Особый спрос фиксируют в Китае, где потребители покупают драгоценный металл из-за проблем в крупнейшей экономике, которые продолжаются.

Глава американского центрального банка Джером Пауэлл недавно заявил, что пока нет никакой срочности в снижении процентных ставок. Последние данные об инфляции и комментарии главы ФРС создали дополнительный ценовой импульс для золота. Дело в том, на рынке все большую популярность приобретает мнение о том, что регулятор снизит ставку уже в июне, по словам глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV.