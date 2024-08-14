Цены на золото продемонстрировали резкие изменения

Сначала цены на золото приблизились к важному максимуму на рынке. В частности, во время торгов драгоценный металл подорожал до 2 469,35 доллара за унцию. Цена золота буквально остановилась в шаге от рекордного максимума, который зафиксировали в июле, – 2 483,60 доллара за унцию. В то же время фьючерсы на американское золото в среду стабилизировались с ценой на уровне 2 508,40 доллара.

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Золото дорожало, во-первых, из-за ожиданий по снижению процентных ставок в США. Во-вторых, росту цен на драгоценный металл способствовала напряженность на Ближнем Востоке. Более того, заявляли, что в случае подтверждения замедления роста цен в США, ожидания по снижению ставки на 50 пунктов в сентябре вырастут, а золото может установить новый исторический рекорд.

Однако к вечеру ситуация на рынке кардинально изменилась. Дело в том, что новый отчет продемонстрировал возобновление роста потребительских цен в США. Эти данные оправдали прогнозы экспертов на июль.

Кроме того, новый отчёт развеял ожидания относительно существенного снижения ставки Федеральной резервной системой США в следующем месяце. Как результат, золото подешевело на 1% до 2440,47 доллара за унцию. Тогда как фьючерсы на драгоценный металл подешевели на 1,1%, упав до 2479,70 доллара.