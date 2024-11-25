Что происходит с ценами на нефть после стремительного роста

Нефть начала новую неделю со спада. На рынок влияют новости о войне России против Украины, а также реакция Ирана на новую резолюцию МАГАТЭ.

Что происходит на мировом рынке нефти

В понедельник, 25 ноября, на рынке нефти зафиксировали падение цен на нефть. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Рынки ожидают новых сигналов относительно геополитических событий и перспектив политики Федеральной резервной системы США. В частности, речь идет о полномасштабной войне России против Украины, поскольку на рынке опасаются, что эскалация может повлиять на процесс поставок нефти.

Еще один фактор влияния – это Иран, который отреагировал на резолюцию Международного агентства по атомной энергии. Официальный Тегеран приказал принять такие меры, как активация различных новых и усовершенствованных центрифуг, используемых для обогащения урана.

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Цены на нефть

Нефть Brent упала в цене на 43 цента или на 0,5%. Эталонный сорт нефти торгуется на уровне 74,74 доллара за баррель. Американское сырье WTI подешевело на 51 цент или на 0,73%. Контракты на сырье сейчас стоят 70,73 доллара за баррель.

Напомним, что предыдущую неделю обе эталонные марки нефти подорожали примерно на 6%. Цены на нефть достигли пикового уровня с 7 ноября, а также зафиксировали наибольший недельный прирост с конца сентября.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: