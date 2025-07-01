Нефть снова дешевеет: в чем причина и что будет с ценами

Мировые цены на нефть продолжают снижаться. Падение стоимости происходит на фоне ожиданий увеличения добычи со стороны ОПЕК+, а также опасений относительно замедления экономического роста из-за возможного повышения американских пошлин.

Сколько стоит нефть

Во вторник, 1 июля, нефть марки Brent подешевела на 30 центов (0,5%) – до 66,44 доллара за баррель. Американская нефть марки WTI снизилась в цене на 33 цента (также 0,5%) – до 64,78 доллара за баррель, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Центральную Европу "освободили" от российской нефти, – глава завода Orlen

Рынок обеспокоен тем, что альянс ОПЕК+ может продолжить агрессивное наращивание объемов добычи,

– отметил в аналитической записке старший стратег ANZ Дэниел Хайнс.

На сколько ОПЕК+ планирует увеличить добычу нефти

Четыре источника в ОПЕК+ сообщили, что в августе группа намерена увеличить добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. Аналогичные шаги ОПЕК+ делала в мае, июне и июле.

Примечательно! Если план будет утвержден, общее увеличение поставок за год составит 1,78 млн баррелей в сутки, что эквивалентно более чем 1,5% мирового спроса на нефть.

Заседание ОПЕК+ назначено на 6 июля.

Ожидания сбалансированного нефтяного рынка, а также значительные резервные производственные мощности ОПЕК, похоже, способствуют стабилизации цен,

– считают аналитики ING.

Дополнительное давление на цены оказывает неопределенность вокруг возможного повышения американских тарифов и его влияния на мировой экономический рост.

Министр финансов США Скотт Бессент предупредил, что страны могут быть уведомлены о резком повышении пошлин.

Важно! В среду, 9 июля, временные американские пошлины на уровне 10% должны быть заменены на более высокие ставки в диапазоне от 11% до 50%, которые были объявлены Дональдом Трампом 2 апреля.

Какими будут цены на нефть

По прогнозу Morgan Stanley, фьючерсы на нефть марки Brent на начало следующего года могут снизиться примерно до 60 долларов за баррель. Аналитики также ожидают, что в 2026 году избыток нефти достигнет 1,3 млн баррелей в сутки.