Нефть снова стремительно подорожала: все, что следует знать об изменениях на рынке

Нефть стремительно дорожает и фиксирует очень положительные результаты в разрезе нескольких недель и месяцев. Больше об изменениях на рынке – читайте на Финансы24.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в среду, 11 января 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,67 доллара за баррель. Сырье подорожало на 2,57 доллара или 3,2% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, сейчас стоит 77,41 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье выросло в цене на 2,29 доллара или 3,1%, информирует Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,88 доллара за баррель (+3,47%);

за баррель (+3,47%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 77,61 доллара за баррель (+3,31%).

Главные факторы воздействия

Цены на нефть во время торговой сессии выросли в среднем на 3% и достигли недельного максимума благодаря надеждам на улучшение перспектив глобальной экономики и опасений по поводу влияния санкций против России.

Эти два фактора сыграли более важную роль внезапное и стремительное увеличение объемов резервов нефти в США. Кроме того, обе марки нефти достигли пикового уровня с 30 декабря 2022 года. При этом бренд сырья WTI дорожает 5-й день подряд впервые с октября, а Brent – третий день впервые с декабря.