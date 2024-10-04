Ближний Восток – главный фактор: что происходит на рынке нефти

На рынке нефти на конец недели ситуация стабилизировалась, но до этого цены резко выросли. На ситуацию влияет ситуация на Ближнем Востоке.

Что происходит на рынке нефти

В пятницу, 4 октября, цены на нефть почти не изменились. В то же время эталонные бренды нефти эту неделю, скорее всего, завершат с существенным ростом, согласно данным Reuters.

Интересно Знак доллара: как выглядит этот символ и история его происхождения

Дело в том, что инвесторы оценивают перспективу более масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Эскалация может спровоцировать перебои поставок нефти на рынок . При этом предыдущий торговый день нефть выросла в цене более чем на 3%.

Твоя кар’єра має значення! Почни її там, де про тебе дбатимуть. Райффайзен Банк – це компанія, яка поважає та підтримує ветеранів, надає підтримку демобілізованим колегам та запрошує колишніх учасників бойових на роботу. До того ж роботодавець запровадив посаду офіцера з питань ветеранів, який опікується потребами захисників і захисниць. Дізнатися більше можна за посиланням.

Как изменились цены на нефть

По состоянию на 4 октября нефть Brent торгуются на уровне 77,55 доллара за баррель. Тогда как нефть WTI стоит 73,65 доллара за баррель. Ожидается, что за неделю обе марки нефти подорожают примерно на 8%.

К теме! В сентябре нефть Brent подешевела на 9%,а за третий квартал – на 17%. Тогда как американское сырье WTI упало в цене на 7%. За три месяца нефть потеряла в цене 16%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: