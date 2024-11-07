Нефть изменила динамику на рынке

Рынок нефти оправился после американских выборов и вернулся к росту. Кроме США на динамику на рынке нефти влияют сигналы из Китая и погода.

Мировой рынок нефти

В четверг, 7 ноября, цены на нефть вернулись к росту после существенного спада на фоне обнародования результатов президентских выборов в США. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Риски для поставок нефти, связанные с президентством Трампа и ураганом на побережье Мексиканского залива, перевесили укрепление доллара и снижение импорта нефти в Китае, который является крупнейшим импортером сырья в мире.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни.

Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 29 центов или на 0,39%. Сырье торгуется на уровне 75,21 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 18 центов или на 0,25%. Этот бренд нефти стоит 71,87 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: