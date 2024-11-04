Мировой рынок нефти

В понедельник, 4 ноября, эталонные бренды нефти – Brent и WTI – существенно выросли в цене. Нефть подорожала из-за новостей о новом решении ОПЕК+. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Сейчас речь идет о том, что нефтяной картель планирует отложить запланированное увеличение объемов добычи нефти на месяц. В то же время рынок готовится к неделе, на которую приходятся президентские выборы в США и важная встреча в Китае, который является ключевым импортером нефти в мире.

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Цены на нефть на сегодня

Нефть Brent выросла в цене на 1,39 доллара или на 1,9%. Сырье торгуется на уровне 74,49 доллара за баррель. Американская нефть WTI подорожала на 1,41 доллара или 2%. Этот бренд нефти торгуется на уровне 70,90 доллара за баррель.

К теме! За прошедшую неделю оба бренда нефти зафиксировали существенный спад. Нефть Brent подешевела примерно на 4%, тогда как WTI – на 3%.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: