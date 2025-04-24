Что происходит с ценами на нефть после резкого обвала

Цены на нефть вернулись к росту после обвала днем ранее. На рынок нефти оказывают влияние

Мировые цены на нефть сегодня

В четверг, 24 апреля, цены на нефть продолжают расти. В то же время эталонные бренды нефти зафиксировали сегодня незначительный рост после обвала более чем на 2% днем ранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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На цены на нефть влияют новости о потенциальном увеличении добычи странами ОПЕК+ на фоне противоречивых тарифных сигналов со стороны США. Кроме того, фактором влияния оставляют и текущие ядерные переговоры между США и Ираном.

К теме! В России готовятся к обвалу цен на нефть в 2025 году. Ожидается, что средняя цена нефти Urals будет колебаться на уровне 56 долларов за баррель.

Сколько стоит нефть сегодня

Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 6 центов или на 0,09%. Сорт нефти торгуется на уровне 66,18 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 7 центов или на 0,11%. Цена американской нефти колеблется на уровне 62,34 доллара за баррель.

По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях: