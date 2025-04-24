Что происходит с ценами на нефть после резкого обвала
- Цены на нефть снова растут после обвала более чем на 2% днем ранее, что связано с потенциальным увеличением добычи странами ОПЕК+ и ядерными переговорами между США и Ираном.
- Фьючерсы на нефть Brent выросли на 0,09%, до 66,18 доллара за баррель, а WTI на 0,11%, до 62,34 доллара за баррель.
Цены на нефть вернулись к росту после обвала днем ранее. На рынок нефти оказывают влияние
Мировые цены на нефть сегодня
В четверг, 24 апреля, цены на нефть продолжают расти. В то же время эталонные бренды нефти зафиксировали сегодня незначительный рост после обвала более чем на 2% днем ранее. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.
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На цены на нефть влияют новости о потенциальном увеличении добычи странами ОПЕК+ на фоне противоречивых тарифных сигналов со стороны США. Кроме того, фактором влияния оставляют и текущие ядерные переговоры между США и Ираном.
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Сколько стоит нефть сегодня
Фьючерсы на нефть Brent выросли в цене на 6 центов или на 0,09%. Сорт нефти торгуется на уровне 66,18 доллара за баррель. Сырье West Texas Intermediate подорожало на 7 центов или на 0,11%. Цена американской нефти колеблется на уровне 62,34 доллара за баррель.
По данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 66,22 доллара за баррель (+0,15%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 62,38 доллара за баррель (+0,18%).