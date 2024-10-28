Цены на нефть стремительно обвалились: все из-за атаки Израиля на Иран
Источник:Reuters
Нефть начала новую неделю с резкого обвала. На рынок влияет ситуация на Ближнем Востоке.
Что происходит на рынке нефти
В понедельник, 28 октября, нефть зафиксировала резкий обвал на рынке. Оба эталонные бренды нефти упали в цене до самого низкого уровня с начала октября. Нефть дешевеет из-за ситуации на Ближнем Востоке, информирует издание Reuters.
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Дело в том, что на выходных Израиль атаковал в ответ Иран, но в обход нефтяных и ядерных объектов Тегерана. Таким образом проблем с поставками энергоносителей не возникло, что ослабило геополитическую напряженность на Ближнем Востоке.
Цены на нефть: последние изменения
Нефть Brent упала в цене на 3,13 доллара или на 4,1%. Сырье торгуется на уровне 72,92 доллара за баррель. В то же время нефть WTI подешевела на 3,15 доллара или на 4,4% до 68,63 доллара за баррель.
Интересно, что за прошедшую неделю эталонные бренды нефти подорожали на 4%. Этому способствовали неуверенность относительно ответа Израиля на атаку Ирана, а также приближение президентских выборов в США.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 72,62 доллара за баррель (- 4,51%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 68,36 доллара за баррель (- 4,76%).