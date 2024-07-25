Нефть неожиданно взлетела в цене после трехдневной серии потерь

Нефть вернулась к росту в цене, прервав тенденцию на спад, которая длилась несколько дней. На рынок оказывают влияние новости США и Канады.

Как изменились цены на нефть на рынке

В среду, 24 июля, нефть Brent выросла в цене на 0,70 доллара или на 0,9% за торговую сессию. Сырье завершило день с ценой на уровне 81,71 доллара за баррель.

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Параллельно нефть West Texas Intermediate подорожала на 0,63 доллара или 0,8%. Американское сырье торговалось на уровне 77,59 доллара за баррель, пишет издание Reuters. Для обеих марок нефти речь идет о сентябрьских фьючерсах.

Почему нефть изменила динамику на рынке

Нефть достаточно ощутимо подорожала, поскольку в США зафиксировали значительное уменьшение резервов нефти и топлива. Однако сырье осталось на уровне, близком к минимуму за шесть недель, из-за опасений относительно слабого мирового спроса.

Кроме того, на рынок влияет усиление рисков для поставок нефти из-за пожаров в Канаде. Напомним, что предыдущие три торговые сессии нефть падала в цене.