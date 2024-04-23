Эталонные бренды нефти изменили динамику на рынке
Нефть начала снова расти в цене. На ценовую динамику влияет оценка рисков в секторе инвесторами. Больше о главных изменениях на рынке нефти - читайте в материале 24 Канала.
Как изменилась ситуация на рынке нефти за неделю
Торги во вторник, 23 апреля, нефть Brent начала с ценой на уровне 87,18 доллара за баррель. Сырье выросло в цене на 18 центов.
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Нефть WTI подорожала на 16 центов до 82,06 доллара за баррель. Оба эталона бренды нефти днем ранее потеряли в цене 29 центов.
Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 87,78 доллара за баррель (+0,90%)
- Контракты WTI торгуются по цене 82,64 доллара за баррель (+0,90%).
Что влияет на стоимость нефти
Нефть вернулась к постепенному росту во вторник после падения на предыдущей сессии. На рынок влияет то, что инвесторы продолжают оценивать риски, связанные с геополитическими проблемами на Ближнем Востоке, сообщает издание Reuters.
В исследовательской компании SS WealthStreet отметили, что геополитический ландшафт, который меняется, остается критически важным фактором для цен на сырую нефть.