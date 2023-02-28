Нефть снова падает в цене, но действия России сдерживают эту тенденцию

Марки нефти Brent и WTI начали неделю с падения. О главных факторах влияния на рынке – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов в понедельник, 27 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,45 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,71 доллара или 0,9% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой на уровне 75,68 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла во время торговой сессии на 0,64 доллара или 0,8%, пишет издание Reuters.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,44 доллара за баррель (-0,87%);

за баррель (-0,87%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 75,68 доллара за баррель (-0,84%).

Ключевые факторы воздействия

Цены на нефть начали неделю с падения на фоне сильных данных об экономике США. Теперь инвесторы ожидают дальнейшего поднятия базовой ставки американским центральным банком для борьбы с инфляцией. Напомним, что, несмотря на то, что цены в США падают, этот показатель все еще существенно выше целевого уровня для регулятора.

Соответственно, такая монетарная политика Федерального резерва может замедлить экономический рост и негативно повлиять на спрос. Параллельно обесценивание сырья было ограничено. Все из-за опасений относительно предложения от России, которое до этого прекратило экспорт нефти из-за трубопровода в Польшу, сообщает Reuters.

Прогнозы от экспертов на 2023 год: