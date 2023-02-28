Нефть снова падает в цене, но действия России сдерживают эту тенденцию
Марки нефти Brent и WTI начали неделю с падения. О главных факторах влияния на рынке – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в понедельник, 27 февраля 2023 года, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 82,45 доллара за баррель. Сырье подешевело на 0,71 доллара или 0,9% во время торговой сессии.
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Американская нефть, известная на рынке под брендом West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой на уровне 75,68 доллара за баррель. В общем, марка черного золота потеряла во время торговой сессии на 0,64 доллара или 0,8%, пишет издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 82,44 доллара за баррель (-0,87%);
- Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 75,68 доллара за баррель (-0,84%).
Ключевые факторы воздействия
Цены на нефть начали неделю с падения на фоне сильных данных об экономике США. Теперь инвесторы ожидают дальнейшего поднятия базовой ставки американским центральным банком для борьбы с инфляцией. Напомним, что, несмотря на то, что цены в США падают, этот показатель все еще существенно выше целевого уровня для регулятора.
Соответственно, такая монетарная политика Федерального резерва может замедлить экономический рост и негативно повлиять на спрос. Параллельно обесценивание сырья было ограничено. Все из-за опасений относительно предложения от России, которое до этого прекратило экспорт нефти из-за трубопровода в Польшу, сообщает Reuters.
Прогнозы от экспертов на 2023 год:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.