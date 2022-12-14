Резкий поворот: на рынке нефти зафиксировали наибольший рост более чем за 30 дней

Нефть стремительно дорожает на фоне новостей об инфляции в США и изменениях настроений инвесторов. Сколько стоят эталонные марки – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке нефти

В ходе торгов во вторник, 13 декабря, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 80,41 доллара за баррель. Сырье подорожало на 3,10% во время торговой сессии.

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Американская нефть, известная под маркой West Texas Intermediate, завершила торги с отметкой 75,25 доллара за баррель. С начала торгового дня сырье подорожало на 2,84%, согласно данным Finance!Yahoo.

По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:

Марка нефти Brent торгуется на уровне 80,40 доллара за баррель (+3,09%);

за баррель (+3,09%); Баррель американской нефти WTI торгуется по цене 75,39 доллара за баррель (+3,03% доллара)

Что влияет на стоимость нефти

Нефть во время сегодняшней торговой сессии существенно выросла в цене, зафиксировав самый большой дневной прирост более, чем за месяц. Этому способствовали данные, что инфляция в США падает. На этом фоне инвесторы начали активнее покупать рисковые активы, пишет Reuters.

Подорожанию сырья также помогали опасения по поводу перебоев поставок. Частью этой проблемы является остановка работы нефтепровода Keystone после масштабной утечки на прошлой неделе. Эта сеть объединяет Канаду и США.

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