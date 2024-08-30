Что происходит на рынке нефти

Во время торгов в четверг, 29 августа, нефть завершила сессию с серьезным ростом цен. Сырье подорожало более чем на 1 доллар США. На динамику стоимости эталонных брендов нефти повлияли перебои с поставками в Ливии и планы сокращения добычи в Ираке. На этом фоне выросли опасения относительно предложения на рынке, согласно данным Reuters.

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Согласно последним данным, более 50% добычи нефти в Ливии остановили в четверг, а экспорт был поставлен на паузу в нескольких портах из-за противостояния между конкурирующими политическими группировками. В то же время Ирак имеет целью сократить объемы добычи черного золота в сентябре. Это часть плана, который согласован с ОПЕК, за превышение квоты.

Сколько стоит баррель нефти

Марка нефти Brent выросла в цене 1,29 доллара или на 1,6%. Сырье завершило торговую сессию с ценой на уровне 79,94 доллара. Тогда как американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 1,39 доллара или 1,9% до 75,91 доллара за баррель.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 79,92 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 75,80 доллара за баррель.

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