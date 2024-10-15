Нефть стремительно дешевеет на рынке, тестируя новые минимумы
Источник:Reuters
Нефть продолжает стремительно падать в цене. На рынок влияют ожидания относительно спроса и предложения.
Что происходит на рынке нефти
Во вторник, 15 октября, цены на нефть снова резко обвалились, приблизившись к минимуму за 2 недели. Одна из главных причин – прогноз относительно слабого спроса, информирует издание Reuters.
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В то же время в СМИ появилась информация, что Израиль не планирует атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. Благодаря этому опасения относительно перебоев с поставками нефти ослабли.
Цены на нефть: последние изменения
Нефть Brent подешевела на 2,81 доллара или на 3,6%. Сырье торгуется на уровне 74,26 доллара за баррель, что является самым низким уровнем начала октября. В то же время нефть WTI упала в цене на 2,72 доллара или на 3,7%. Американское сырье сейчас стоит 70,75 доллара за баррель. Это также самый низкий уровень с начала месяца.
Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:
- Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 74,56 доллара за баррель (- 3,74%);
- Контракты WTI торгуются на уровне 70,96 доллара за баррель (- 3,89%).