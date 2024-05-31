Как нефть реагирует на важные сигналы из США

Нефть продолжает падать в цене. Рынок реагирует на различные сигналы из США, а также одновременно ожидает решения ОПЕК+.

Какие факторы влияют на рынок нефти

В пятницу, 31 мая, на рынке нефти зафиксировали очередной спад. На динамику цен влияли, во-первых, сигналы от Федеральной резервной системы США. В частности, сообщают, что процентные ставки могут удерживать на высоком уровне в течение долгого периода.

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Тестом для этих ожиданий станет публикация позже в этот день долгожданного отчета по инфляции в США. С другой стороны, рынок, который ожидает решения ОПЕК+ по объемам добычи нефти, был обременен неожиданным ростом запасов бензина в США, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,82 доллара за баррель (- 0,05%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,77 доллара за баррель (- 0,18%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent потеряла в цене 3 цента или 0,04%. Стоимость сырья снизилась до 81,83 доллара за баррель. Тогда как сырье West Texas Intermediate подешевело на 10 центов или 0,13%. Американская нефть, также известная как WTI, торгуется на уровне 77,81 доллара за баррель.