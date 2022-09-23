Цены на нефть вернулись к росту: какую роль сыграли Китай и Британия
На рынке нефти зафиксировали изменение динамики котировок. Почему баррели черного золота начали дорожать – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
На торгах в четверг, 22 сентября, цена на нефть Brent колеблется на уровне 90,36 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,59%. Однако по сравнению с предыдущим днем, сырье подорожало на 0,56 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то время как октябрьские контракты на американскую нефть West Texas Intermediate сейчас стоят 83,49 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI подорожала на 0,44 доллара. Но с начала торговой сессии эта марка выросла на 0,66%.
Согласно Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 90,31 доллара за баррель (+0,44 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 83,44 доллара (+0,43 доллара).
Что происходит на рынке нефти
В среду, 21 сентября, цены на нефть упали примерно на 1% и почти до минимума за 2 недели на фоне решения Федерального резерва США по поводу очередного поднятия базовой ставки, пишет издание Reuters. Считается, что это может привести к уменьшению двух важных показателей. Речь идет о:
- экономической активности,
- спросе на нефть.
На сегодняшних торгах цены на нефть вернулись к росту. Выделяют несколько факторов воздействия. Среди них обеспокоенность поставками российской нефти, восстановлением спроса в Китае и решением Банка Англии повысить базовую ставку, однако этот показатель оказался меньше, чем ожидали, информирует Reuters.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может вырасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.