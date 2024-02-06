По мнению руководительницы компании, в которую инвестирует легендарный Уоррен Баффет, до конца 2025 года мир столкнется с дефицитом нефти, ведь мир не сможет достаточно быстро заменить текущие запасы нефти. Соответствующее заявление она сделала во время конференции для инвесторов в Финиксе, США.

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Ситуация на рынке нефти может кардинально измениться

Голлуб добавила, что сегодня на рынке нефти фиксируют избыток предложения, что помогает удерживать цены на низком уровне даже несмотря на текущий конфликт на Ближнем Востоке. США, Бразилия, Канада и Гайана добывают рекордные объемы сырья, тогда как спрос угасает на фоне экономических проблем в Китае.

На момент создания этого материала, цены на эталонные бренды нефти остановились на таких уровнях, по данным Bloomberg:

Brent – 78,13 доллара за баррель;

WTI – 72,83 доллара за баррель.

Также Голлуб напомнила, что все крупные месторождения нефти уже найдены. Например, в 20 крупнейших месторождениях мира примерно 97% от их объема добычи нефти было открыто до начала 2000-х годов.

К теме! Ценные бумаги Occidental Petroleum на данный момент стоят почти 97 долларов за штуку. Рыночная капитализация нефтяного гиганта составляет чуть более 50 миллиардов долларов, согласно Yahoo!Finance.

По мнению бизнес-вумен, к концу 2025 года ситуация кардинально изменится. Она заметила, что на рынке нефти пока отсутствует баланс. Мол, сегодня в центре внимания краткосрочные вызовы, связанные со спросом, но это превратится в долговременные проблемы с поставками.

В ОПЕК прогнозируют, что спрос на нефть вырастет на 1,8 миллиона баррелей в день в 2025 году благодаря мощным экономическим показателям в Китае и тем самым опередит рост добычи на 1,3 миллиона баррелей в день за пределами нефтяного картеля. Также добавляют, что проблемы с предложением на рынке будут пока в ОПЕК не откажутся от текущих сокращений объемов добычи.

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