Рынок начинает немного больше нервничать, – аналитик о последних изменениях на рынке нефти
Ситуация на рынке нефти 25 января оставалась стабильной, хотя растет уровень беспокойства из-за экономической ситуации в США. Как изменилась стоимость сырья – читайте в материале 24 канала.
Последние изменения на рынке нефти
В ходе торгов в среду, 25 января, нефть Brent торговалась на рынке по цене на уровне 86,12 доллара за баррель. Стоимость сырья почти не изменилась за день.
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Американская нефть, известная на рынке под маркой West Texas Intermediate, завершила очередной торговый день с ценой 80,15 доллара за баррель. С начала торгов сырье подорожало на 2 цента, сообщает издание Reuters.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- Марка нефти Brent торгуется на уровне 86,32 доллара за баррель (+0,22%);
- Баррель американской нефти WTI стоил 80,42 доллара за баррель (-0,36%).
Инвесторы и рынок нефти
Цены на нефть в ходе торговой сессии почти не изменились. Хотя до этого США обнародовали более слабые, чем ожидали данные об увеличении объемов государственных резервов.
Добавим, что 24 января стоимость Brent и WTI упала на 2,3% и 1,8% соответственно, поскольку в США зафиксировали сокращение объемов деловой активности седьмой месяц подряд, что усугубляет беспокойство по поводу общего замедления экономики.
Рынок начинает немного больше нервничать из-за экономики и связанных с этим вещей. Главная забота на этот момент – разрушение спроса из-за замедления экономики,
– заявил аналитик из компании Mizuho.
По сути, это нивелирует почти весь рост за прошедшую неделю. Тогда марка нефти Brent подорожала на 2,8%, а бренд WTI прибавил в цене 1,8%.
Что такое уничтожение спросаЭто постоянное движение в направлении понижения спроса на товар, например, энергетические продукты. Среди главных причин – длительный период высоких цен или ограниченное предложение
Прогнозы от экспертов по ценам на нефть:
- Напомним, что в американском банке Morgan Stanley считают, что динамика на рынке нефти изменится во второй половине текущего года, в конце которого могут зафиксировать более высокие цены на сырье;
- В частности, нефть марки Brent, по новому прогнозу, может завершить год с ценой на уровне 110 долларов за баррель;
- В то же время, эксперты из британского банка Barclays недавно заявили, что на фоне глобального ухудшения производственной активности может возникнуть риск снижения их текущего прогноза по стоимости нефти Brent на уровне 98 долларов за баррель на 2023 год.