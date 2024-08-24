В Индии рассказали, какие цены на нефть их устроят во время исторического визита в Украину

В пятницу, 23 августа, в Украину с официальным визитом прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди вместе с представителями своего правительства. В частности, они в Киеве обсудили вопрос цен на нефть.

Какая ситуация на рынке нефти будет устраивать Индию

Ситуацию с ценами на нефть прокомментировал министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар на брифинге по итогам переговоров, которые прошли в Киеве. В частности, чиновник рассказал о стремлении Индии и оценку санкций.

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Министр заявил, что Индия и международная экономика заинтересованы, чтобы на рынке нефти сохранялись стабильные и разумные цены на нефть. Он также добавил, что во время переговоров Индия объяснила представителям Украины, каким является сценарий развития энергетического рынка. В частности, чиновник отметил, что санкции против многих производителей энергоносителей "делает рынок потенциально очень жестким".

К теме! Вопрос о торговле энергетическими ресурсами между Индией и Россией обсуждали во время переговоров премьер-министра Индии Нарендра Моди и президента Украины Владимира Зеленского. Добавим, что визит Моди в Киев является первым визитом премьер-министра Индии в Украину с момента обретения последней независимости в 1991 году.

Напомним, что с июля Индия является главным импортером российской нефти. Эта страна даже опередила Китай по этому показателю. Стоит добавить, что в начале августа стоимость российской нефти зафиксировала резкий спад. В то же время по состоянию на середину августа самая известная марка российской нефти – Urals – подорожала почти на 29%.