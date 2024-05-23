США продолжают провоцировать обесценивание нефти

Нефть продолжает обесцениваться на рынке. Более того, появилась новая угроза для спроса на сырье. Все из-за первой экономики мира.

От чего зависит динамика на рынке нефти

В четверг, 23 мая, цены на нефть продолжают снижаться. Такую динамику фиксируют на рынке четвертую торговую сессию подряд. На сегодня на рынок влияют дискуссии центрального банка США.

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Речь идет о том, что Федеральный резерв обсуждает ужесточение монетарной политики (процентные ставки), если инфляция не будет спадать. Этот шаг может ударить по спросу на нефть, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,79 доллара за баррель (- 0,13%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,38 доллара за баррель (- 0,24%).

Как изменилась стоимость нефти

Нефть Brent подешевела на 20 центов или 0,2%. Сырье торгуется на уровне 81,70 доллара за баррель. Зато нефть West Texas Intermediate упала в цене на 29 центов или 0,4%. Американское сырье, также известна на рынке как WTI, сейчас стоит 77,28 доллара за баррель. Прошлую торговую сессию, 22 мая, обе торговые марки завершили со спадом более чем на 1%.