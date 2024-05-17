Нефть продолжает дорожать благодаря двум мировым лидерам и Украине

Нефть завершает неделю с положительной динамикой. Рост цен поддерживают сигналы из крупнейших экономик мира. Также на динамику на рынке влияют действия Украины.

Как изменилась стоимость нефти

Во время торгов в пятницу, 17 мая, нефть Brent подорожала на 5 центов. Стоимость сырья колеблется на уровне 83,32 доллара за баррель.

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Параллельно нефть WTI прибавила в цене 3 цента. Поэтому контракты на американское сырье торгуются на уровне 79,20 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,39 доллара за баррель (+0,14%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,26 доллара за баррель (+0,04%).

Основные факторы влияния на рынке

Россия продолжает получать доходы от экспорта нефти. Более того, эта сумма даже выросла на 11% с начала года. В то же время на рынке фиксируют уменьшение объемов экспорта российской нефти.

В пятницу ситуацию на рынке нефти описывают как стабильную. Эталонные бренды нефти демонстрируют положительную динамику. Цены поддерживают сигналы об увеличении спроса на нефть в двух передовых экономиках. Речь идет о США и Китае. В частности, марка нефти Brent впервые за три недели вышла на недельный прирост. С другой стороны, нефтяной брокер с PVM также отметил атаки украинских дронов на российскую нефтяную инфраструктуру.