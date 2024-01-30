Ближний Восток продолжает "гореть": как это влияет на стоимость нефти

Ситуация на Ближнем Востоке продолжает обостряться. Это оказывает влияние на рынок нефти и ценовую динамику. Больше о последних изменениях – читайте в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит баррель нефти

Во вторник, 30 января нефть Brent выросла в цене на 25 центов или 0,3%. Стоимость сырья сейчас колеблется на уровне 82,65 доллара за баррель.

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Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) за аналогичный период подорожали на 31 цент или 0,4% до 77,09 доллара за баррель, информирует CNBC.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,23 доллара за баррель (- 0,21%)

Контракты WTI торгуются по цене 76, 69 доллара за баррель (- 0,12%).

Предыдущую торговую сессию нефть закончила зафиксировав существенный спад. Нефть Brent подешевела на 1,15 долларов или 1,4% до 82,40 долларов за баррель. В то же время контракты на американскую нефть просели в цене на 1,23 доллара или 1,6%. Цена на WTI остановилась на уровне 76,78 доллара за баррель, сообщает Reuters.

Какие факторы влияют на рынок нефти

Во вторник цены на нефть вернули к росту из-за того, что эскалация на Ближнем Востоке растет. Это приводит к усилению фактора беспокойства по поставкам нефти, по данным CNBC.

В то время как главная причина падения цен в понедельник роста беспокойства из-за проблем на рынке недвижимости в Китае, который является главным импортером нефти в мире. Поэтому трейдеры были вынуждены провести переоценку премию на риск по поставке сырья из-за роста эскалации на Ближнем Востоке, по данным Reuters.