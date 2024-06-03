Инвесторы взвешивают новое решение ОПЕК+: как изменились цены на нефть

Рынок нефти реагирует на новое решение ОПЕК+, которое приняли 2 июня 2024 года. В частности, эталонные бренды нефти успели зафиксировать первые изменения.

Какие факторы влияют на рынок нефти

В понедельник, 3 июня, цены на рынке нефти почти не изменились. Дело в том, что инвесторы взвешивали решение ОПЕК+ о продлении политики сокращения объемов добычи нефти до 2025 года, согласно данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, актуальные цены на нефть остановились на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 81,15 доллара за баррель (+0,05%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,03 доллара за баррель (+0,05%).

Как изменилась стоимость нефти

Августовские контракты на нефть Brent упали в цене на 14 центов или 0,2%. Сырье торгуется на уровне 80,97 доллара за баррель после обесценивания до минимального уровня за сессию 80,55 доллара за баррель.

Тогда как июльские контракты на нефть West Texas Intermediate упали в цене на 9 центов или 0,1%. Американская нефть, также известная как WTI, стоит 76,90 доллара за баррель после падения до 76,39 доллара за баррель. Всего за прошедшую неделю нефть Brent подешевела на 0,6%, а WTI – на 1%.