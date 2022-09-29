Новая встреча ОПЕК+ и предложение россии: как это повлияло на стоимость нефти
Цены на нефть продолжают расти. Сколько стоят флагманы рынка, и какие факторы играют немаловажную роль – читайте в материале 24 канала.
Сколько стоят самые известные марки нефти
В четверг, 29 сентября, нефть Brent торгуется на рынке по цене 89,61 доллара за баррель. С начала сессии котировки этой марки выросли на 0,32%. По сравнению с предыдущим торговым днем, сырье подорожало на 2,93 доллара, согласно данным Finance! Yahoo.
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В то же время контракты на американскую нефть West Texas Intermediate стоят 82,10 доллара за баррель. По сравнению с данными торгов за предыдущий день, нефть WTI выросла в цене на 2,87 доллара. Но за сегодняшнюю торговую сессию эта марка потеряла 0,06%.
По данным Bloomberg, стоимость нефти остановилась на следующих уровнях:
- марка нефти Brent торгуется на уровне 89,98 доллара за баррель (+3,35 доллара),
- баррель американской нефти WTI торгуется по цене 82,75 доллара (+3,54 доллара).
Что происходит на рынке нефти
Цены на нефть растут третий день подряд. Это касается котировки двух самых известных марок нефти – Brent и WTI. На торгах в четверг очень важный фактор влияния – это ОПЕК+.
Согласно данным издания Reuters, ключевые участники ОПЕК+ обсуждают вопросы уменьшения объемов добычи нефти и соответственно предложения на рынке. Есть следующие данные:
- По всей вероятности, это решение примут во время следующей встречи, которая запланирована на 5 октября 2022 года;
- Также сообщают, что россия может предложить ОПЕК+ сократить добычу нефти примерно на 1 миллион баррелей в день.
Кроме того, поддерживает рост цен и ситуация в США по приближению урагана. В частности, в среду объемы добычи черного золота в Мексиканском заливе приостановили почти на 158 тысяч баррелей. Хотя до этого сильные позиции доллара США на рынке и тревожные прогнозы по поводу перспектив экономики сдерживали этот рост.
Прогнозы по ценам на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.