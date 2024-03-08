Сколько стоит баррель нефти

В четверг, 7 марта, нефть Brent завершила торги с ценой на уровне 82,96 доллара за баррель. Тогда как американская нефть под брендом WTI упала во время торгов 20 центов до 78,93 доллара за баррель, по данным Reuters.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на следующих уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 83,36 доллара за баррель (+0,48%)

Контракты WTI торгуются по цене 79,44 доллара за баррель (+0,65%).

Главные изменения на рынке нефти

Цены на нефть в четверг почти не изменились, поскольку рынки взвешивают новые данные о состоянии экономики Китая. Например, рост китайского импорта и экспорта превзошел ожидания.

Однако стоит учитывать, что несмотря на увеличение объемов покупки сырой нефти в первые месяцы 2024 года на 5,1% по сравнению с предыдущим годом, о которых отчитался Китай, общий объем импорта падал. Это свидетельствует, что тенденция на снижение покупки сырья крупнейшим импортером в мире остается, по данным Reuters.