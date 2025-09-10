Израиль ударил по высшему руководству террористической организации ХАМАС. В результате этого погиб сын одного из лидеров движения. Это событие повлияло, в том числе на рынок нефти.

Как действия Израиля повлияли на нефть?

Стоимость нефти выросла на 0,6% в течение предыдущей торговой сессии после заявления Израиля о нападении на ХАМАС, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Нужно отметить, что реакция рынка на такие события была ограниченной именно из-за общей слабости рынка:

сначала нефть подорожала на 2%, это произошло сразу после нападения;

однако, несколько позже, после заявления президента США о том, что такой атаки на Катар больше не повторится, цены снизились.

Скромная реакция цен на сырую нефть на эту новость, а также скептицизм относительно заявлений президента США Трампа о потенциальном усилении санкций против российской нефти делает сырую нефть уязвимой к снижению цен,

– отмечает рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Влияет ли на стоимость нефти война в Украине?

Недавно стало известно, что Трамп призывает ЕС ввести 100% пошлины на Китай и Индию. Таким образом американский президент хочет создать дополнительное давление на Россию.

Обратите внимание! Именно Китай и Индия считаются основными покупателями российской нефти. То есть, Россия продолжает получать средства на войну против Украины, в частности, благодаря этим странам.

Расширение вторичных тарифов на других основных покупателей, таких как Китай, может нарушить экспорт российской сырой нефти и сузить мировые предложения, что является благоприятным сигналом для цен на нефть,

– считают аналитики LSEG.

Сейчас трейдеры ожидают снижения ставок от ФРС. Такие изменения усилят экономическую активность и увеличат спрос на нефть.

Важно! Цены на сырую нефть будут под давлением из-за увеличения добычи ОПЕК+.

Как изменились цены на нефть?

По состоянию на 10 сентября, нефть Brent стоит – 67,03 доллара за баррель, WTI – 63,24 доллара за баррель, Urals – 60,12 доллара за баррель.

Саудовская Аравия снизила стоимость нефти для покупателей в Азии. Это повлияло на рынок в целом.

Нужно знать! Индия заявила, что она будет продолжать в дальнейшем покупать российскую нефть. Индийская министр финансов Нирмала Ситхараман отметила, как такая покупка способствует решению проблемы с дефицитом бюджета, ведь ситуация в этом секторе критическая. К тому же чиновница сказала, что "где покупать нефть, мы должны решать сами".