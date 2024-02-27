Нефть дорожает на фоне ситуации в Красном море и важных индикаторов из Китая

Нефть продолжает расти в цене на фоне атак в Красном море. Также на рынок возвращается фактор Китая. О главных изменениях – читайте в новом материале 24 Канала.

Сколько стоит баррель нефти 27 февраля

Во вторник, 27 февраля, фьючерсы на нефть Brent подорожали на 36 центов или 0,44%. Стоимость сырья сейчас колеблется на уровне 83,89 доллара за баррель. Тогда как американская нефть под брендом WTI подорожала на 31 цент или 0,40%, достигнув 77,89 доллара за баррель.

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Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колеблются на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,40 доллара за баррель (- 0,16%)

Контракты WTI торгуются по цене 77,49 доллара за баррель (- 0,12%).

Главные изменения на рынке нефти

Цены на нефть растут на фоне атак в Красном море, которые провоцируют новые опасения относительно предложения нефти на рынке. Этот фактор даже компенсировал более ястребиную позицию Федеральной резервной системы США, которая также влияет на спрос, по данным Reuters.

Кроме того, росту цен помогли индикаторы о восстановлении спроса на нефть в Китае. Эта страна является крупнейшим импортером сырья в мире.