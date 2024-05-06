Самый большой спад за 3 месяца: какие факторы влияли на рынок нефти в течение недели

Нефть завершила очередную неделю с отрицательной динамикой. На динамику влияли факторы из США, ведь эта страна играет важную роль для рынка чёрного золота.

Как изменились цены на нефть за неделю

За последнюю неделю на рынке нефти зафиксировали самый большой спад за три месяца. Нефть Brent завершила торги в пятницу, 3 мая, на 82,96 доллара за баррель со спадом на 0,85%. Тогда как сырье WTI подешевело на 1,06% до 78,11 за баррель, согласно данным Reuters.

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За неделю нефть Brent подешевела более чем на 7%, тогда как сырье WTI упало в цене на 6,8%.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть колебались на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 82,96 доллара за баррель;

Контракты WTI торгуются по цене 78,11 доллара за баррель.

Что происходило на рынке нефти

Инвесторы взвешивали довольно слабые данные по рынку труда США, а также вероятное снижение ключевой ставки. В частности, инвесторы обеспокоены, что удерживание процентной ставки на высоком уровне в течение длительного периода может повредить экономическому росту в США.

Эта страна является крупнейшим потребителем нефти в мире. Напомним, что на этой неделе Федеральный резерв принял решение сохранить ставку на текущем уровне – 5,25% – 5,50%, поскольку они не заметили прогресса в борьбе с инфляцией. Глава американского центробанка Джером Пауэлл добавил, что повышение ставки пока маловероятно, сообщает Reuters.